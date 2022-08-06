السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢
١٢:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

محلل سياسي يوضح أسباب الاعتداءات الاسرائيلية في هذا التوقيت بالذات

السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكد فؤاد خفش الكاتب والمحلل السياسي من رام الله ان عدوان الاحتلال الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية هو مستمر ولم يتوقف يوما من الأيام ولا في أي مرحلة من المراحل.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم، خلال تغطية خاصة باستمرار العدوان الاسرائيلي على غزة ورد المقاومة باطلاق الصواريخ، أشار خفش الى أن هذا العدوان الاسرائيلي قد أخذ هذا الشكل الاجرامي الكبير حينما قام الاحتلال بعملية اغتيال لرمز من رموز المقاومة وقائد من قادة الشعب الفلسطيني.

ونوه خفش الى أن الاحتلال يريد التصعيد وأخذ الضوء الأخضر من زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن الأخيرة والاحتلال يريد ان يخلط الأوراق في المنطقة ويريد ان يستعرض قوته فقام بهذا العدوان وبمناورة قبل قيامه بهذا العدوان حيث استغل الوساطة المصرية بشكل كبير حيث كان يطالب الاسرائيليين بأن لا يكون هنالك رد من المقاومة وحركة الجهاد الاسلامي ضد عملية اعتقال الشيخ سعدي وفي هذه الاثناء قام بهذا الغدر والخيانة بضرب واغتيال أحد رموز الشعب الفلسطيني فكان رد المقاومة الفلسطينية.

هذا وكانت حركة الجهاد الاسلامي قد كثفت من قصفها بالصورايخ، لتل ابيب والمدنِ والمستوطنات الاسرائيليةِ الاخرى رداً على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، الذي ادى الى استشهاد 13شهداء بينهم القيادي في سرايا القدس تيسير الجعبري وطلفة وامرأة ورجل مسن، واصابة نحو 80 آخرين بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت سرايا القدس أنّها قصفت تل أبيب وعدة مناطق إسرائيلية بأكثرَ من مئة صاروخ ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب، وعسقلان وأسدود، ومستوطنات غلاف غزة باستمرار.

وادّعى جيش الاحتلال إطلاق ثمانين صاروخاً من غزة، واعترف بسقوط ستة واربعين منها الى الاراضي المحتلة واعتراض ثلاثة وثلاثين صاروخاً.

بدورها تبنت كتائب شهداء الاقصى والوية الناصر صلاح الدين، قصف موقعِ 'ناحل عوز' العسكري ومستوطنة 'كفر عزة' بالصواريخ.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

سرايا القدس تستهدف مطار بن غوريون ومغتصبات الاحتلال برشقات صاروخية

حماس: اتفاقيات التطبيع شجّعت الاحتلال على تصعيد العدوان

حركة أمل تدين العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على الشعب الفلسطيني

الحراك الشبابي يدعو لإشعال الضفة إسنادًا لغزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون الليلة في برنامج مع الحدث... تواصل العدوان على غزة وإستمرار إطلاق صواريخ المقاومة

إيران على عتبة الاكتفاء الذاتي بإنتاج القمح

بالفيديو.. محلل سياسي يوضح أسباب الاعتداءات الاسرائيلية في هذا التوقيت بالذات

"طالبان" تكشف مفاجأة حول جثة الظواهري !

الإيرانية شادي بريدر أفضل مدربة في أولمبياد الشطرنج العالمي

في محادثة هاتفية مع نظيره الصيني: أميرعبداللهيان: على أميركا الاستجابة بواقعية إلى مقترحات إيران البناءة