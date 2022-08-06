محلل سياسي يوضح أسباب الاعتداءات الاسرائيلية في هذا التوقيت بالذات

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم، خلال تغطية خاصة باستمرار العدوان الاسرائيلي على غزة ورد المقاومة باطلاق الصواريخ، أشار خفش الى أن هذا العدوان الاسرائيلي قد أخذ هذا الشكل الاجرامي الكبير حينما قام الاحتلال بعملية اغتيال لرمز من رموز المقاومة وقائد من قادة الشعب الفلسطيني.

ونوه خفش الى أن الاحتلال يريد التصعيد وأخذ الضوء الأخضر من زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن الأخيرة والاحتلال يريد ان يخلط الأوراق في المنطقة ويريد ان يستعرض قوته فقام بهذا العدوان وبمناورة قبل قيامه بهذا العدوان حيث استغل الوساطة المصرية بشكل كبير حيث كان يطالب الاسرائيليين بأن لا يكون هنالك رد من المقاومة وحركة الجهاد الاسلامي ضد عملية اعتقال الشيخ سعدي وفي هذه الاثناء قام بهذا الغدر والخيانة بضرب واغتيال أحد رموز الشعب الفلسطيني فكان رد المقاومة الفلسطينية.

هذا وكانت حركة الجهاد الاسلامي قد كثفت من قصفها بالصورايخ، لتل ابيب والمدنِ والمستوطنات الاسرائيليةِ الاخرى رداً على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، الذي ادى الى استشهاد 13شهداء بينهم القيادي في سرايا القدس تيسير الجعبري وطلفة وامرأة ورجل مسن، واصابة نحو 80 آخرين بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت سرايا القدس أنّها قصفت تل أبيب وعدة مناطق إسرائيلية بأكثرَ من مئة صاروخ ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب، وعسقلان وأسدود، ومستوطنات غلاف غزة باستمرار.

وادّعى جيش الاحتلال إطلاق ثمانين صاروخاً من غزة، واعترف بسقوط ستة واربعين منها الى الاراضي المحتلة واعتراض ثلاثة وثلاثين صاروخاً.

بدورها تبنت كتائب شهداء الاقصى والوية الناصر صلاح الدين، قصف موقعِ 'ناحل عوز' العسكري ومستوطنة 'كفر عزة' بالصواريخ.

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