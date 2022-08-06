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الخارجية السورية تحّمل الكيان الإسرائيلي مسؤولية تصعيده الخطير وتؤكد وقوف سورية الى جانب الشعب الفلسطيني المدافع عن حقه بالحياة والحرية

السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

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