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إيران على عتبة الاكتفاء الذاتي بإنتاج القمح

إيران على عتبة الاكتفاء الذاتي بإنتاج القمح
السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد مدير المؤسسة العلمية لمزارعي القمح في إيران، أن البلاد على عتبة تحقيق الاكتفاء الذاتي بإنتاج القمح هذا العام.

العالم إيران

وأوضح "علي قولي إيماني" لوكالة "فارس" اليوم السبت، أن مشتريات القمح المحلي سجلت نموا بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي، ومن المتوقع بلوغها 7 ملايين طن في سنة 2022.

وأستطرد أن المشتريات الحكومية من القمح المحلي كانت قد سجلت أقل من 5 ملايين طن العام الماضي (2021)، حيث أن وعبر الإنتاج المحقق هذه السنة وخفض الاستهلاك بعد ترشيد الدعم الحكومي، فإن واردات القمح من الخارج 3 ملايين طن ستنخفض كحد أدنى.

وأشار أنه وعبر ترشيد الدعم فإن استهلاك القمح محليا سينخفض هذه السنة بواقع مليوني طن.

وبيّن ايماني أن البلاد ومع ترشيد الدعم تحتاج إلى 9 ملايين طن قمح، حيث تتبقى خطوة واحدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي بات في متناول اليد، مع رعاية تطبيق التوصيات الفنية والدعم الحكومي.

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