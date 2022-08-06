الاتحاد الأوروبي يدعو الكيان الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينية لـ'ضبط النفس'

العالم- أوروبا

وقال المكتب في بيان صدر اليوم السبت، إن "الاتحاد الأوروبي يتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في غزة والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا بينهم مدنيون وأطفال".

وأضاف: "على جميع الأطراف التحلي بأقصى درجات ضبط النفس من أجل تجنب المزيد من التصعيد والمزيد من الضحايا".

وتابع: "يجب عمل كل شيء لمنع نشوب صراع أوسع نطاقا، والذي سيؤثر، أولا وقبل كل شيء، على السكان المدنيين من كلا الجانبين ويؤدي إلى مزيد من الضحايا".

وشدد المكتب على أن "هذه الأحداث تسلط الضوء على الحاجة إلى استعادة الأفق السياسي وضمان وضع مستدام في غزة".

وكان رئيس حکومة الاحتلال، يائير لابيد، أعلن أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية، غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في وقت سابق، سقط اثرها حتى الآن، 13 شهيدا بينهم طفلة، وأكثر من 114 مصابا.

وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه مواقع الاحتلال العسكرية ومستوطناته.