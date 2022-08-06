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فلسطين المحتلة مراسلة العالم:سنكون امام كارثة انسانية في القطاع في الساعات القادمة بعد نفاد الوقود

السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

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