تحذّير من كارثة انسانية في قطاع غزة في الساعات القادمة

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم، خلال تغطية خاصة باستمرار العدوان الاسرائيلي على غزة ورد المقاومة باطلاق الصواريخ، أشار مراسلتنا الى أن قصف المناطق السكنية اصبح وجهة الجيش الاسرائيلي بعد فشله امام صواريخ المقاومة منوهة الى ان الاحتلال يستهدف المدنيين بحجة البحث عن مقاومين.

وقال مراسلتنا ان الطفلة التي استشهدت يوم امس كانت تلعب بجوار مسجد بعد استهداف من قبل الاحتلال

وبينت مراسلتنا ان المستوطنين يذهبون للملاجئ خشية من صواريخ المقاومة وغزة تدك بطائرات اف 16 وصواريخ متطورة لكن الاهالي يواصلون حياتهم العادية.

واعتبرت مراسلتنا ان الاحتلال الاسرائيلي يريد ان ينغص على المواطنين الفلسطينيين حياتهم مشددة على أن الاحتلال فرض على كل فلسطيني ان يكون مقاوما.

وكانت قد افادت مراسلتنا في قطاع غزة، ان فصائل المقاومة الفلسطينية مازالت تطلق رشقاتها الصاروخية باتجاه الارض المحتلة وسط صفارات الانذار التي تدوي في الداخل المحتل.

وقالت مراسلتنا في تغطية خاصة بالعدوان الاسرائيلي على غزة:ان هناك حالة من الغضب لدى فصائل المقاومة الفلسطينية ولهذا فانها ترفض التهدئة والهدنة مع كيان الاسرائيلي الاسرائيلي، وتواصل اطلاق مقذوفاتها الصاروخية فيما مازال غارات الاحتلال لم يتوقف طيلة الليلة الماضية.

واوضحت مراسلتنا، ان الاحتلال يعتقد انه حقق اهداف من العدوان غير ان المقاومة تؤكد ان الاحتلال ليس بيده تحديد وقت خوض المعركة وانهائها.

كما اوضحت مراسلتنا ان اكثر من 90 اصابة وقعت منذ امس جراء العدوان الاسرائيلي على غزة، مشيرة الى ان الاحتلال الاسرائيلي خفض من غاراته على القطاع.

هذا وكانت حركة الجهاد الاسلامي قد كثفت من قصفها بالصورايخ، لتل ابيب والمدنِ والمستوطنات الاسرائيليةِ الاخرى رداً على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، الذي ادى الى استشهاد 13شهداء بينهم القيادي في سرايا القدس تيسير الجعبري وطلفة وامرأة ورجل مسن، واصابة نحو 80 آخرين بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت سرايا القدس أنّها قصفت تل أبيب وعدة مناطق إسرائيلية بأكثرَ من مئة صاروخ ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب، وعسقلان وأسدود، ومستوطنات غلاف غزة باستمرار.

وادّعى جيش الاحتلال إطلاق ثمانين صاروخاً من غزة، واعترف بسقوط ستة واربعين منها الى الاراضي المحتلة واعتراض ثلاثة وثلاثين صاروخاً.

بدورها تبنت كتائب شهداء الاقصى والوية الناصر صلاح الدين، قصف موقعِ 'ناحل عوز' العسكري ومستوطنة 'كفر عزة' بالصواريخ.

وأعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، اليوم السبت، توقّف عمل محطة توليد الكهرباء بصورة كاملة لعدم التمكن من تزويدها بالوقود اللازم، جرّاء مواصلة إغلاق الكيان الإسرائيلي" معبر كرم أبو سالم.

وقالت سلطة الطاقة في بيان: "بسبب الظروف الراهنة، وعدم إمداد المحطة بالوقود سيجري إيقاف عمل المحطة ظهر السبت"، موضحةً أنّ "ما يتوافر من الطاقة في غزّة يصل إلى 120 ميغاواط (يتم شراؤها من سلطات الاحتلال)، في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع إلى ما يزيد على 500 ميغاوات".

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