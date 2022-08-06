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مصادر فلسطينية: طائرات الاستطلاع الاسرائيلية تستهدف أرضا زراعية في منطقة قليبو شمال قطاع غزة

السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

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