شاهد.. مقالة بريطانية تفضح بن سلمان

العالم - المحميات

وأطلق بن سلمان مشروع تحت عنوان نيوم وأصبح كل يوم يستخرج منه مشروع جديد، حيث المدينة ذكية أسوارها من زجاج حتى يحول صحراء السعودية القاحلة الى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، حسب ما يتوهم.

ويرى مراقبون بأن هذا المشروع خيالي ولن يتحقق وانه ناتج عن فكرة طفولية، لان تكاليف المشروع لو حسبت بالاقارم تكون خيالية وليس باستطاع بن سلمان توفيرها، والمضي قدما بمشروعه.

ورأت صحف غربية حسب متخصصين في هذا المجال بأن بناء مدينة اسوارها من زجاج سوف تعكس اشعة الشمس مما تزيد الحرارة، وبان فكرة مدينة تستخدم الطاقة المستدامة غير قابلة للتنفيذ.

ونشرت مجلة الإيكونوميست البريطانية مقالة مطول، فضحت فيها محمد بن سلمان، حيث كتبت عن الاضطرابات النفسية وتعنيف زوجته ووخشية اصدقائه من ان يلاقوا مسير نفس مسير الصحفي جمال خاشقجي.

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