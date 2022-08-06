وزير الخارجية الصيني يقدم اقتراحا من 3 نقاط لتعزيز التعاون في شرق آسيا

العالم- أسيا والباسفيك

وقال يي: "ينبغي أن نحترم بعضنا بعضا، ونسعى إلى أرضية مشتركة مع الاحتفاظ بالاختلافات، وألا نرسم خطوطا أيديولوجية"، داعيا "جميع الأطراف إلى التمسك بمبدأ الاستقلال السيادي وإجراء الحوارات والتبادلات على قدم المساواة والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وفق وكالة "شينخوا".

وقال: "علينا تعزيز هيكل التعاون الإقليمي المتمحور حول آسيان ومعارضة المواجهة بين الكتل في المنطقة. ثانيا، تعزيز زخم القمة للتنمية والتعاون"، مضيفا أنه "يتعين على الدول إعطاء الأولوية للتنمية والمعيشة وزيادة الاستثمار في مجالات مثل الحد من الفقر من أجل حل قضية التنمية وتحقيق التنمية المشتركة. وبينما تضع البلدان خطة عمل خمسية جديدة، ينبغي أن ينعكس التطلع المشترك لبلدان المنطقة لتحقيق التعافي المستدام على النحو الواجب. ثالثا، تعزيز القدرة على مواجهة المخاطر والتحديات بشكل مشترك".

وحث وانغ على "دعم آسيان في بناء مراكز إنتاج وتوزيع اللقاحات على الصعيد الإقليمي، وتعزيز بناء القدرات في مجال الصحة العامة".

كما دعا "الدول إلى تنفيذ مبادرة التعاون بشأن الأمن الغذائي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة وإمكانية الوصول إليها بشكل مشترك، وضمان إمدادات مستقرة من الطاقة".

وقال وانغ إنه "يتعين على الدول دعم تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلهما والحفاظ على الاستقرار والتدفق السلس لسلاسل الصناعة والإمداد، وبناء منطقة التجارة الحرة في منطقة آسيا-الباسيفيك ومجتمع اقتصادي في منطقة آسيا-الباسيفيك".