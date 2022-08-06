السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢
٠٢:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا: الغارات الاسرائيلية هي سبب التصعيد في غزة

روسيا: الغارات الاسرائيلية هي سبب التصعيد في غزة
السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إنّ "موسكو قلقة للغاية بشأن جولة جديدة من العنف المسلح في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، بحسب تعبيرها.

العالم- روسيا

وقالت زاخاروفا، إنّ "بلادها تُتابع بقلق عميق هذا التطور في الأحداث، وهو تطور محفوف باستئناف المواجهة العسكرية الشاملة والمزيد من التدهور للوضع الإنساني المؤسف بالفعل في غزة".

وأشارت المتحدثة الروسية، إلى أنّ "هذا التصعيد الدوري جاء نتيجة الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة في 5 آب/أغسطس، رداً على ذلك شنت الفصائل الفلسطينية قصفاً عشوائياً مكثفاً على اسرائيل"، مضيفةً أنّه "بحسب المعلومات الواردة، قُتل 10 فلسطينيين، وأصيب أكثر من 80، نتيجة الهجمات الإسرائيلية"، حسب تعبيرها.

ودعت زاخاروفا "جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنع تصعيد الأعمال العدائية والعودة على الفور إلى وقف دائم لإطلاق النار".

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أعادت" التأكيد بالموقف الروسي المبدئي والثابت، "الذي انعكس في القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الداعم لتسوية شاملة وطويلة الأجل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لمبدأ الدولتين"، على حد تعبيرها.

وتابعت زاخاروفا أنه "لا يمكن وضع حد للعنف الدوري إلا في إطار عملية التفاوض التي ينبغي أن تكون نتيجتها تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ضمن حدود عام 1967".

روابط ذات صلة

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: أوكرانيا غير مستعدة لمفاوضات جدية حول التسوية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالصور.. احياء مراسم حمل السيوف في قم المقدسة

الصين ترسل 20 طائرة و14 سفينة نحو تايوان في إطار المناورات العسكرية

وزير الخارجية الصيني يقدم اقتراحا من 3 نقاط لتعزيز التعاون في شرق آسيا

نائب عراقي يطالب الحلبوسي بعقد جلسة استثنائية لحل البرلمان

شاهد بالفيديو... تغطية مباشرة لتطورات العدوان على غزة مع مراسلي قناة العالم

روسيا: الغارات الاسرائيلية هي سبب التصعيد في غزة