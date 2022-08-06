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الاتحاد الأوروبي يقول إنه يتابع بقلق التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة ويحث على تجنب المزيد من التصعيد الذي يؤدي لسقوط المزيد من الضحايا

السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

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