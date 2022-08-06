تغطية مباشرة لتطورات العدوان على غزة مع مراسلي قناة العالم

العالم - مراسلون

وقالت مراسلة العالم في بث مباشر من غزة، خلال تغطية قناة العالم الخاصة للعدوان الاسرائيلي على غزة ورد المقاومة، إن وزير الحرب الاسرائيلي هدد قيادة الجهاد الاسلامي في الخارج بدفع الثمن.

وكانت قد أفادت مراسلة العالم في قطاع غزة، ان قطاع غزة سيكون امام كارثة انسانية في الساعات القادمة بعد نفاد الوقود مشيرة الى ان اهالي القطاع اعتادوا على انقطاع التيار الكهربائي.

وأشارت مراسلتنا الى أن قصف المناطق السكنية اصبح وجهة الجيش الاسرائيلي بعد فشله امام صواريخ المقاومة منوهة الى ان الاحتلال يستهدف المدنيين بحجة البحث عن مقاومين.

وقالت مراسلتنا ان الطفلة التي استشهدت يوم امس كانت تلعب بجوار مسجد بعد استهداف من قبل الاحتلال.

وأضافت ان المستوطنين يذهبون للملاجئ خشية من صواريخ المقاومة وغزة تدكت بطائرات اف 16 وصواريخ متطورة لكن الاهالي يواصلون حياتهم العادية.

واوضحت مراسلتنا ان الاحتلال الاسرائيلي يريد ان ينغص على المواطنين الفلسطينيين حياتهم مشددة على أن الاحتلال فرض على كل فلسطيني ان يكون مقاوما.

وكانت قد افادت مراسلتنا في قطاع غزة، ان فصائل المقاومة الفلسطينية مازالت تطلق رشقاتها الصاروخية باتجاه الارض المحتلة وسط صفارات الانذار التي تدوي في الداخل المحتل.

وقالت مراسلتنا ان هناك حالة من الغضب لدى فصائل المقاومة الفلسطينية ولهذا فانها ترفض التهدئة والهدنة مع كيان الاسرائيلي الاسرائيلي، وتواصل اطلاق مقذوفاتها الصاروخية فيما مازال غارات الاحتلال لم يتوقف طيلة الليلة الماضية.

كما اوضحت مراسلتنا ان اكثر من 90 اصابة وقعت منذ امس جراء العدوان الاسرائيلي على غزة، مشيرة الى ان الاحتلال الاسرائيلي خفض من غاراته على القطاع.

شاهد بالفيديو ما قالته مراسلة العالم:

تت

هذا وشن الاحتلال الاسرائيلي مساء أمس الجمعة سلسة غارات جوية على قطاع غزة مما أسفرت عن إستشهاد القيادي في سرايا القدس الحركة العسكرية للجهاد الإسلامي "تسير الجعبري".