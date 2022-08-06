حملات اعتقال ينفذها الاحتلال الاسرائيلي تطال25 فلسطينيا

العالم - مراسلون

في الضفة الغربية لم تتوقف انتهاكات على الرغم من الحرب في غزة بل ازدادت وتيرتها من خلال عمليات مداهمط واعتقالات طالت في الساعات الماضية خمسة وعشرين فلسطينيا بينهم اسرى محررين .



وأكد نهاد ابو غوش مدير مركز مسارات للدراسات بانها:" سياسة العدوان على الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده، وهذا التوجه من قبل الاجماع الصهيوني ومؤسساته مثل الجيش وحكومة الاحتلال والكنيسيت كل أدوات السياسة الصهيونية معنية بهذه الحرب من أجل فرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني ولاخضاعه ولمعاقبة من يدعم المقاومة ومن يتبناها من جهة ومحاولة تقديم تسهيلات لمن يساهم في لجم المقاومة او الحد منها من جهة أخرى".

المعركة المستمرة في قطاع غزة وان كان هدف الاحتلال منها ملاحقة المقاومة الفلسطينية ومحاولة ضربها وضرب قوتها.

الا انها ايضا تحمل بعدا سياسيا اسرائيليا داخليا في ظل محاولة جانتس ولبيد ان يثبتا قدرتهما على ضرب المقاومة الفلسطينية وبانها يستحقا ان يحصدا اصوات الناخبين الاسرائيليين في الانتخابات المنتظرة بعد اشهر ثلاث، مما يعني تنافس القيادات الاسرائيلية على من ياتي حاملا اكثر من دماء الفلسطينيين

الاحتلال الاسرائيلي يعتقد بان الجبهات الفلسطينية الثلاث ان فتحت ستكون وبالا عليه ويحاول بشتى الطرق تفكيكها.

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