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التصعيد في غزة.. كرة النار إلى أين؟

السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

دون سابق انذار وبنفس الطريقة الهمجية شن كيان الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، وخلال يومين سقط عشرات الشهداء والجرحى، وطال القصف الجوي عدة مناطق في قطاع غزة وتركز على المناطق السكنية ما رفع من عدد الضحايا المدنيين.

العالم - البوصلة

وردت المقاومة الفلسطينية على العدوان وبدأت بقصف المستوطنات الاسرائيلية والمدن المحتلة بعشرات ان لم تكن مئات الصواريخ، لكن هذا العدوان يطرح اسئلة كثيرة ابرزها هل سيكون مثل عدوان عام 2019 وما حمل معه من ملفات تمت تصفيتها في معركة سيف القدس.

وفي سياق متصل، تتزايد في الضفة الغربية اعتداءات المستوطنين على اراضي الفلسطينيين ووفق هيئة الجدار فان العام الحالي شهد تزايد الاعتداءات لتصل الى150 بالمائة مقارنة بالأعوام الماضية. الحاج عيد فزاع الكعابنة تم الاعتداء على ارضه وتم تدمير محاصيله الزراعية بهدف دفعه للرحيل من ارضه القريبة من بلدة الطيبة شرق رام الله.

وناقش برنامج "البوصلة" هذه الموضوعات مع ضيوف الحلقة:

مراسل قناة العالم في رام الله فارس الصرفندي

القيادي في حركة الجهاد الاسلامي محمد شلح

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