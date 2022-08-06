التصعيد في غزة.. كرة النار إلى أين؟

العالم - البوصلة

وردت المقاومة الفلسطينية على العدوان وبدأت بقصف المستوطنات الاسرائيلية والمدن المحتلة بعشرات ان لم تكن مئات الصواريخ، لكن هذا العدوان يطرح اسئلة كثيرة ابرزها هل سيكون مثل عدوان عام 2019 وما حمل معه من ملفات تمت تصفيتها في معركة سيف القدس.

وفي سياق متصل، تتزايد في الضفة الغربية اعتداءات المستوطنين على اراضي الفلسطينيين ووفق هيئة الجدار فان العام الحالي شهد تزايد الاعتداءات لتصل الى150 بالمائة مقارنة بالأعوام الماضية. الحاج عيد فزاع الكعابنة تم الاعتداء على ارضه وتم تدمير محاصيله الزراعية بهدف دفعه للرحيل من ارضه القريبة من بلدة الطيبة شرق رام الله.

وناقش برنامج "البوصلة" هذه الموضوعات مع ضيوف الحلقة:

مراسل قناة العالم في رام الله فارس الصرفندي

القيادي في حركة الجهاد الاسلامي محمد شلح