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مصادر عبرية: إصابة 21 مستوطنا وجنديا إسرائيليا منذ أمس وحتى الآن نتيجة استمرار سرايا القدس بإطلاق الصواريخ

السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

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