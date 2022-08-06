شاهد: احتجاجات في كردستان العراق على تردي الاوضاع المعيشية

العالم - العراق

وخرجت التظاهرات في محافظة السليمانية بعد دعوة اطلقهتا كتلة الجيل الجديد احتجاجاً على تردي الاوضاع التي تعيشها منطقة كردستان العراق.

من جهة اخرى، غردت رئيس كتلة الجيل الجديد سروة عبد الواحد على حسابها الشخصي في تويتر قائلة: "ازلام نظام الحزب الديمقراطي اقتحموا مكتب النائب فيان عبد العزيز في اربيل واحتلوه وبعد اهانتها صادروا الهواتف والحاسبات وهددوهم ان عادوا الى المكتب. كيف يمكن التجاوز على مكتب نائب ممن يعتبرون انفسهم حماة البلد؟ نظالب الرئيس محمد الحلبوسي بالتدخل لوقف اهانة النواب من سلطات المنطقة".