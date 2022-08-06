السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢
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عبداللهيان يعتبر مواجهة الاحتلال والدفاع عن الوطن حقا طبيعيا للفلسطينيين ويطالب المجتمع الدولي لاسيما مجلس الامن بتحرك عاجل لوقف العدوان

السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

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