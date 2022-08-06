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باقري يلتقي مورا مجددا في فيينا

باقري يلتقي مورا مجددا في فيينا
السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

التقى كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية علي باقري مع نائب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا.

العالم- ايران

وكان فريق التفاوض للجمهورية الإسلامية الإيرانية، برئاسة علي باقري، قد وصل إلى العاصمة النمساوية فيينا، يوم الخميس الماضي، لمواصلة المفاوضات بشأن رفع الحظر وأجرى جولة مفاوضات أولى مع إنريكي مورا كما التقى "بيتر لافينسكي تيفينثال" نائب وزارة الخارجية النمساوية.

وبعد عقد الجولة الأولى من المحادثات يوم الجمعة، واصل الوفد الإيراني هذه المحادثات اليوم على مستوى الخبراء.

وقال دبلوماسي إيراني أمس الجمعة حول هذه الجولة من المحادثات: إن استقرار الاتفاق في توازنه، وكذلك الثقة مقابل الثقة.

وأضاف: إن قضايا الضمانات المزعومة أثيرت بضغوط سياسية واستمرت بالضغط السياسي وهي ذات طابع سياسي ولا ينبغي استخدامها كأداة ضد إيران في المستقبل.

وقال هذا الدبلوماسي عن أجواء المحادثات: حاليا هي الساعات الحاسمة في فيينا ويجب طمأنة الجانب الإيراني في أسرع وقت ممكن.

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