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بعد العدوان الاسرائيلي.. هل سنشهد سيناريو لحرب طويلة موسّعة في قطاع غزة؟

السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد د. محمد اليمني الخبير بالعلاقات الدولية من القاهرة ان القصة بدأت بقطاع غزة و بمنطقة جنين عندما تم الاعتقال المفاجيء للقيادي بحركة الجهاد الفلسطينية بسام السعدي بضربة قوية جدا من قبل الكيان الصهيوني الذي اعتقله وسجنه لأكثر من 15 عاما ولم يكتف الاحتلال بذلك، حيث اعتقل زوج ابنته وضرب زوجته ضربا مبرحا.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم، خلال تغطية خاصة باستمرار العدوان الاسرائيلي على غزة ورد المقاومة باطلاق الصواريخ، أشار اليمني الى الأوضاع المتوترة للغاية في هذا التوقيت، مستغربا من جمود وصمت الجامعة العربية والدول العربية والوطن العربي وموقفهم من القضية الفلسطينية، منوها بالقيام بتحليل المشهد السياسي الفلسطيني الاسرائيلي من كل الزوايا والاتجاهات هذا من جهة.

ولفت اليمني الى أنه من جهة أخرى ستكون هذه الحرب هي نفس حرب العام الماضي حيث تواسطت القيادة المصرية من أجل التهدئة متوقعا ونافيا عودة التهدئة مرة أخرى مجددا الى قطاع غزة في هذا التوقيت، لكون الاحتلال الاسرائيلي غضب كثيرا من ذهاب رئيس حركة الجهاد الاسلامي الى ايران في هذا التوقيت، مبينا أن العدو الحقيقي هو الكيان الصهيوني.

هذا وكانت حركة الجهاد الاسلامي قد كثفت من قصفها بالصورايخ، لتل ابيب والمدنِ والمستوطنات الاسرائيليةِ الاخرى رداً على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، الذي ادى الى استشهاد 13شهداء بينهم القيادي في سرايا القدس تيسير الجعبري وطلفة وامرأة ورجل مسن، واصابة نحو 80 آخرين بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت سرايا القدس أنّها قصفت تل أبيب وعدة مناطق إسرائيلية بأكثرَ من مئة صاروخ ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب، وعسقلان وأسدود، ومستوطنات غلاف غزة باستمرار.

وادّعى جيش الاحتلال إطلاق ثمانين صاروخاً من غزة، واعترف بسقوط ستة واربعين منها الى الاراضي المحتلة واعتراض ثلاثة وثلاثين صاروخاً.

بدورها تبنت كتائب شهداء الاقصى والوية الناصر صلاح الدين، قصف موقعِ 'ناحل عوز' العسكري ومستوطنة 'كفر عزة' بالصواريخ.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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