العميد سريع: جاهزون لمساندة الشعب الفلسطيني

العالم - اليمن

وخلال عرض عسكري لتخرج 2000 جندي يمني قال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع اننا نشهد اليوم حفل تخرج لأكثر من 2000 مقاتل من المقاتلين الذين تدربوا في الميدان ونحن من خلالهم ومن عبرهم نرسل رسالة للأعداء اننا جاهزون وحاضرون للمواجهة مع العدو.

وأضاف العميد سريع ان هذه الهدنة هي بداية للنصر القادم ولنصر كبير بإذن الله

واكد سريع اننا جاهزون لتوجيهات القيادة وكل القوى العسكرية والجيش واللجان الشعبية جاهزون وحاضرون لاي توجيهات تصدرها القيادة لمساندة إخواننا الفلسطينيين اذا تطلب الامر ذلك فنحن يدا واحدة وشعب واحد وامة واحدة فأي اعتداء عليهم هو اعتداء اليمن وعلى المقاومة بكلها

وأشار سريع ان الجيش جاهز لاي مواجهة قادمة مع الأعداء.