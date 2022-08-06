السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢
٠٥:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: عضو كتلة الجيل الجديد سروه عبد الواحد تطالب مجلس القضاء الاعلى في العراق بالتدخل بعد اعتقال نواب بالبرلمان في منطقة كردستان

السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

التصعيد في غزة.. كرة النار إلى أين؟

مقتل 13 شخصا وإصابة 22 آخرين إثر انفجار في العاصمة الأفغانية كابول

في ذكرى عاشوراء.. مراسم عزاء المشاعل النجفية في قم المقدسة

تواصل المشاورات مع أفغانستان لتثبيت تدفق مياه نهر هيرمند إلى إيران

الإمارات والبحرين يرشان الملح على الجرح الفلسطيني النازف

شاهد.. شلح: لا احد يستطيع اجبارنا على وقف القتال