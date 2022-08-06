تواصل المشاورات مع أفغانستان لتثبيت تدفق مياه نهر هيرمند إلى إيران

العالم - إيران

وفي تغريدة له على تويتر وتزامنا مع إعلان المسؤولين الإيرانيين بشأن إطلاق مياه نهر هيرمند ووصولها إلى منطقة سيستان (جنوب شرق إيران)، كتب حسن كاظمي قمي: من خلال التعاطي الدبلوماسي المستمر والاستفادة من إمكانات الدبلوماسية العامة والتنسيق بين الأجهزة على الصعيد الوطني، وصلت اليوم السبت 6 آب/أغسطس 2022، المياه التي أُطلقت من أفغانستان، إلى الأنهار في منطقة سيستان.

وأضاف كاظمي قمي في تغريدته: إن المشاورات ستتواصل مع أفغانستان لاستمرار وتثبيت الجريان المستقر للمياه.

وقد انتشرت منذ الليلة الماضية، أخبار وصور حول وصول مياه نهر هيرمند إلى سد جريكه في النقطة الحدودية بين إيران وأفغانستان، حيث تفيد الدراسات بأن جزءا من مياه السيول في أفغانستان قد تم توجيهها نحو إيران.

ومنذ اليوم الأول من نشاطه، أدرج حسن كاظمي قمي باعتباره المبعوث الخاص للرئيس الإيراني في شؤون أفغانستان، موضوع حصة إيران من مياه نهر هيرمند الحدودي على جدول أعماله، وقد دعا خلال زياراته المتعددة إلى أفغانستان الجانب المقابل إلى متابعة هذا الموضوع بجدية.

وقد أثمرت هذه المتابعات منذ بداية السنة الإيرانية الحالية (بدأت في 21 آذار/مارس 2022) وحتى الآن إلى مبادرة السلطات الحاكمة في أفغانستان إلى إطلاق المياه من سد كمال خان نحو إيران مرتين، الأمر الذي من شأنه أن يمهد السبيل للتعامل والتعاون بين البلدين الجارين.