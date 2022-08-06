السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢
٠٥:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

تواصل المشاورات مع أفغانستان لتثبيت تدفق مياه نهر هيرمند إلى إيران

تواصل المشاورات مع أفغانستان لتثبيت تدفق مياه نهر هيرمند إلى إيران
السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلن المبعوث الإيراني الخاص في شؤون أفغانستان، اليوم السبت، انه من خلال التعاطي الدبلوماسي المستمر والاستفادة من إمكانات الدبلوماسية العامة، تم اليوم إطلاق المياه من جهة أفغانستان، مضيفا أن المشاورات متواصلة لاستمرار الجريان المستقر لمياه نهر هيرمند الحدودي.

العالم - إيران

وفي تغريدة له على تويتر وتزامنا مع إعلان المسؤولين الإيرانيين بشأن إطلاق مياه نهر هيرمند ووصولها إلى منطقة سيستان (جنوب شرق إيران)، كتب حسن كاظمي قمي: من خلال التعاطي الدبلوماسي المستمر والاستفادة من إمكانات الدبلوماسية العامة والتنسيق بين الأجهزة على الصعيد الوطني، وصلت اليوم السبت 6 آب/أغسطس 2022، المياه التي أُطلقت من أفغانستان، إلى الأنهار في منطقة سيستان.

وأضاف كاظمي قمي في تغريدته: إن المشاورات ستتواصل مع أفغانستان لاستمرار وتثبيت الجريان المستقر للمياه.

وقد انتشرت منذ الليلة الماضية، أخبار وصور حول وصول مياه نهر هيرمند إلى سد جريكه في النقطة الحدودية بين إيران وأفغانستان، حيث تفيد الدراسات بأن جزءا من مياه السيول في أفغانستان قد تم توجيهها نحو إيران.

ومنذ اليوم الأول من نشاطه، أدرج حسن كاظمي قمي باعتباره المبعوث الخاص للرئيس الإيراني في شؤون أفغانستان، موضوع حصة إيران من مياه نهر هيرمند الحدودي على جدول أعماله، وقد دعا خلال زياراته المتعددة إلى أفغانستان الجانب المقابل إلى متابعة هذا الموضوع بجدية.

وقد أثمرت هذه المتابعات منذ بداية السنة الإيرانية الحالية (بدأت في 21 آذار/مارس 2022) وحتى الآن إلى مبادرة السلطات الحاكمة في أفغانستان إلى إطلاق المياه من سد كمال خان نحو إيران مرتين، الأمر الذي من شأنه أن يمهد السبيل للتعامل والتعاون بين البلدين الجارين.

روابط ذات صلة

طالبان: نقدم حصة ايران في الماء على اساس معاهدة هیرمند

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. بعد العدوان الاسرائيلي.. هل سنشهد سيناريو لحرب طويلة موسّعة في قطاع غزة؟

التصعيد في غزة.. كرة النار إلى أين؟

مقتل 13 شخصا وإصابة 22 آخرين إثر انفجار في العاصمة الأفغانية كابول

في ذكرى عاشوراء.. مراسم عزاء المشاعل النجفية في قم المقدسة

تواصل المشاورات مع أفغانستان لتثبيت تدفق مياه نهر هيرمند إلى إيران

الإمارات والبحرين يرشان الملح على الجرح الفلسطيني النازف