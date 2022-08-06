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البحرية التونسية تحبط 17 محاولة للهجرة غير الشرعية في ليلة واحدة

البحرية التونسية تحبط 17 محاولة للهجرة غير الشرعية في ليلة واحدة
السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

أحبطت البحرية التونسية 17 محاولة للهجرة غير الشرعية بين الـ5 والـ6 من أغسطس/آب الجاري، تم خلالها نجدة وإنقاذ 255 مهاجرا غير شرعي من عدة جنسيات أفريقية، إلى جانب عدد من التونسيين.

العالم- تونس

وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، اليوم (السبت)، في بيان إن "الوحدات البحرية التابعة للحرس الوطني (الدرك) في منطقتي الساحل والوسط، تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 5 و6 أغسطس الجاري، من إحباط 17 محاولة للهجرة غير الشرعية نحو إيطاليا انطلاقا من السواحل التونسية".

وأضاف أنه "تم خلال هذه العمليات إنقاذ 255 مهاجرا غير شرعي بينهم 170 مهاجرا غير شرعي من عدة جنسيات أفريقية والبقية تونسيين، إلى جانب حجز مبلغ مالي من النقد الأجنبي، دون أن يحدد قيمته".

وتابع: "في إطار العمليات الاستباقية تمكنت وحدات من الحرس الوطني (الدرك)، أمس (الجمعة)، من ضبط 5 أشخاص كانوا بصدد التحضير للقيام بعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، انطلاقا من سواحل محافظة سوسة بشرق البلاد".

وتكررت خلال الأيام والأسابيع القليلة مثل هذه العمليات، حيث لا يكاد يمر يوم دون إعلان السلطات التونسية عن إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل التونسية الممتدة على طول 1300 كيلومتر، التي عادة ما تتزايد مع تحسن الأوضاع الجوية.

وعادة ما يختار الحالمون بالهجرة القادمين من تونس وليبيا، جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية كمحطة أولى لرحلتهم البحرية، باعتبارها أقرب نقطة إلى الشواطئ التونسية حيث تبعد عنها نحو 80 كيلومترا فقط.

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