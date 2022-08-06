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كمالوندي: نحن في حوار حول القضايا المتعلقة بالضمانات

كمالوندي: نحن في حوار حول القضايا المتعلقة بالضمانات
السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن الفريق الإيراني المفاوض في حال حوار حول المواضيع المتعلقة بالضمانات في محادثات رفع الحظر.

العالم - إبران

و على هامش اجتماع فريق الخبراء في الوفد الإيراني المفاوض مع المنسق الأوروبي في المحادثات النووية "إنريكي مورا"، قال كمالوندي: إننا في حال حوار حول القضايا المتعلقة بالضمانات.
وردا على كيفية سير المفاوضات قال كمالوندي: ليست سيئة.
التقى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري بمعية فريق الخبراء في الوفد الإيراني المفاوض مساء اليوم مع المنسق الأوروبي إنريكي مورا.
كما انضم المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أيضا إلى هذا الاجتماع إلى جانب عدد من أعضاء الفريق الإيراني المفاوض .
وكان فريق التفاوض للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، برئاسة علي باقري ، قد وصل إلى العاصمة النمساوية فيينا ، يوم الخميس الماضي، لمواصلة المفاوضات بشأن رفع الحظر وأجرى جولة مفاوضات أولى مع إنريكي مورا كما التقى "بيتر لافينسكي تيفينثال" نائب وزارة الخارجية النمساوية.
وبعد عقد الجولة الأولى من المحادثات يوم الجمعة ، واصل الوفد الإيراني هذه المحادثات اليوم على مستوى الخبراء.

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