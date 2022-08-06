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في رسالة إلى المنظمات الدولية والإسلامية:

أميرعبداللهيان: تداعيات التصعيد في غزة يتحملها الكيان الصهيوني

أميرعبداللهيان: تداعيات التصعيد في غزة يتحملها الكيان الصهيوني
السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

وجه وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان رسالة إلى المنظمات الدولية والإسلامية أكد فيها أن تداعيات التصعيد في غزة والأراضي الفلسطينية يتحملها الكيان الصهيوني الغاصب والمعتدي بشكل كامل.

العالم - إبران
وفي رسالة وجهها اليوم السبت الى وزراء خارجية الدول الإسلامية والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة التعاون الإسلامي ورئيس حركة عدم الانحياز ورئيس الاتحاد الافريقي أعرب أميرعبداللهيان عن قلق إيران العميق للأحداث الجارية في غزة، مدينا جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني التي تجري في ظل صمت المنظمات الدولية وعدم قيامها بأي تحرك.
وأوضح أميرعبداللهيان أن مقاومة الاحتلال والدفاع عن الوطن حق طبيعي للشعب الفلسطيني مؤكدا ضرورة قيام المجتمع الدولي والأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن الدولي بالإدانة العاجلة للكيان الصهيوني وإيقاف جرائمه واعتداءاته.

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