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شاهد.. مدينة الشهيد "سليماني" تحيي ذكرى عاشوراء

السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

تحيي مدينة كرمان "جنوب شرق ايران" حيث مرقد الفريق الشهيد"قاسم سليماني" مراسم إحياء ذكرى عاشوراء في أجواء مختلفة. ومشاهد لا تتكرر إلا في ذكرى عاشوراء.

العالم - مراسلون

وتشهد مدينة كرمان أجواء مختلفة ومشاهد لا تتكرر في جوار مضجع قائد النصر وصانعه، حيث الحداد والسواد يسودان المشهد، إلا في ذكرى عاشوراء.

وبعد 1383 عاما من یوم الضراب واصطكاك الأسنة في ملحمة الطفوف في نينوى، لا يخمد اللهيب في أفئدة هؤلاء.

وواكبت كاميرا قناة العالم الإخبارية هذه الإجواء حيث قال رجل دين لمراسلنا:" من هنا تتضح الامور وان ذلك بسبب ارادة الباري جل وعلا ومن زاوية اخرى فإن ثورة الإمام الحسين عليه السلام لم تحمل رسالة مؤقته بان مفعولها لكل العصور".

ومصاب الحسين عليه السلام تتوارثه الاجيال جيلا بعد جيل وكأن الأمهات يرضعن أطفالهن حب الحسين مع اللبن.

وترى العجائب في مأتم سبط النبي الأكرم، مصاب ما مثله مصاب، حيث الرجال يبكون فيه كالنساء.

وتتعدى الوان والتعاطي مع هذه المناسبة الأليمة فالكل يقيم العزاء على طريقته.

وقالت سيدة ايرانية:"نهضة الإمام الحسين عليه السلام كانت من أجل الإصلاح في أمة جده وقدم في طريقه كل مالديه بكل صدق وإخلاص فشاء الله عزوجل أن تبقى ثورته حية على مدى التاريخ".

من يزر ايران في العشرة الأوائل من محرم الحرام، يرَ البلاد متشحة بالسواد، ويصك سمعه صوت العزاء الذي يقام في كل شارع وزقاق وبالتأكيد ان ذلك تجسيد لتاريخ خالد لثورة لن تموت.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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