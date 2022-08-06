المقاومة الفلسطينية تطلق الصواريخ باتجاه تل أبيب ومستوطنات غلاف غزة

العالم - خاص بالعالم

صواريخ الاحتلال كانت تستهدف بشكل مباشر المنازل والمناطق المدنية في القطاع، وهدد الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع نطاق عملياته في غزة إذا تدخلت حماس ودعمت حركة الجهاد الإسلامي.

وكثفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على قطاع غزة، ودمرت منزلين تدميرا كاملا، واستهدفت عددا من المواقع الحيوية والمدنية في مناطق مختلفة من القطاع، خصوصا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ومدينة خان يونس جنوبي القطاع.



هكذا بات المشهد في المستوطنات والمدن المحتلة، حيث اعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد تنفيذ عملية مشتركة مع كتائب المقاومة الوطنية وكتائب المجاهدين وكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح.

واستهدفت العملية مستوطنات تيفوت وسديروت وكيسوفيم والعين الثالثة وصوفا بقذائف صاروخية. كما اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي ان نحو مئة وستين قذيفة صاروخية اطلقت باتجاه الكيان.

واعترضت القبة الحديدية ستين قذيفة وصاروخا، اي نحو مئة صاروخ سقطوا داخل الاراضي المحتلة. واكدت سرايا القدس ايضا انها قصفت تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت بستين صاروخا.

كما أعلنت عن استهداف آليات إسرائيلية في موقع عسكري في فجة على حدود غزة.

وتحدث الاعلام العبري عن اطلاق صلية من الصواريخ باتجاه تل ابيب ومنطقة الوسط ما اسفر عن سقوط اصابات في صفوف المستوطنين، واشار الى بدء تنفيذ خطط عمليات إخلاء منظمة من مستوطنات محيط غزة.



وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، اكد خلال اتصال هاتفي مع الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة انه ليس هناك أي شك في أن النصر سيكون حليف المقاومة الفلسطينية وسكان غزة المقاومة.

واضاف ان تل أبيب تحاول التستر على أزماتها المتفاقمة من خلال الاستمرار في خلق الأزمات. من جانبه اكد نخالة ان الكيان الصهيوني يمر في أضعف فتراته والمجاهدون الفلسطينيون يدافعون عن سكان غزة وفلسطين بقوة وعزة.



الاوضاع الميدانية تؤكد ان جولة الحرب هذه لن تمر بسهولة، وان الكيان هو من بدأها لكنه لن يكون هو من ينهيها، وسيكون اثرها مؤلما على الكيان الاسرائيلي.

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