زعيم التيار الصدري: الشعب يصبو الى الإصلاح

العالم - العراق

وجاء ذلك في تغريدة نشرها السيد مقتدى الصدر عبر منصة توتير حيث قال: " جاءت ردود إيجابية فيما يخص (حل البرلمان) وتجاوب شعبي وعشائري ومن الأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني وخطباء المنبر الحسيني بل ومن بعض علماء الحوزة العلمية الشريفة ومن بعض القيادات السياسية الكردية والسنية بل والشيعية أيضا. فبعد أن أوجه الشكر لهم.. أدعوهم لوقفة جادة لإنقاذ العراق من أنياب الفساد والتبعية ولكي نقوم بتصحيح مسار العملية السياسية التي أضرت بالعباد والبلاد".

واليكم التغريدة:

https://twitter.com/Mu_AlSadr/status/1555977299782209538