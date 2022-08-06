24 شهيدا و 203 إصابات منذ بداية الغارات الصهيونية على غزة

العالم-فلسطين

وفقد بلغ عدد الشهداء الفلسطينين، 24 شهيدا من بينهم 6 اطفال وسيدة ومسنة و 203 اصابات بجراح مختلفة، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة بغزة.

وأعلنت المصادر الطبية، مساء السبت، استشهاد مواطنيْن وإصابة أكثر من أربعين آخرين في استهداف طائرات الاحتلال لمنزل مكتظ بالسكان في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني خلال تصريح له، إن "طواقمنا تتعامل مع استهداف ثلاث منازل دون سابق إنذار في محافظة رفح، وتمكنت من انتشال شهيد وعدد من الإصابات حتى اللحظة، وجارٍ البحث عن مفقودين تحت الأنقاض".

في حين، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، اغتيال القيادي في سرايا القدس خالد منصور بغارة في مدينة رفح.

وادعى أدرعي في تصريحات له، إنه "وفي العملية النوعية والمشتركة للجيش والشاباك في منطقة رفح تم استهداف خالد منصور قائد المنطقة الجنوبية في حركة الجهاد الإسلامي وأحد أبرز قادتها".

بدوره أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أنه لا صحة للأخبار المتداولة حول اغتيال القائد منصور.

وأفادت القناة الـ(12) الصهيونية، بأن (كابينت) بدأ الاجتماع الخاص لمناشقة آخر التطورات والأوضاع الأمنية بشأن العملية العسكرية على قطاع غزة.