حماس: نرفض سماح الاحتلال للمتطرفين اقتحام الأقصى

العالم-فلسطين

وقالت الحركة نرفض سماح الاحتلال للمتطرفين اقتحام الأقصى، ونؤكد أن شعبنا موحد في التصدي له والدفاع عن أرضه ومقدساته.

وأضافت: "نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات ونتائج اقتحام الأقصى التي لا يمكن التنبّؤ بها، في الوقت الذي يستمر في عدوانه الهمجي على غزة".

وأكدت في البيان أن الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده يقف اليوم موحدا في الدفاع عن أرضه ومقدساته.

ودعت "حماس" جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل لشد الرحال والرباط ومواصلة الاعتكاف في المسجد الأقصى.

وقررت الحكومة الصهيونية السماح باقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى يوم الأحد.