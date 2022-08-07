فعاليات في اليمن بذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع)

العالم-اليمن

وفي الندوة التي حضرها وكيل أول امانة العاصمة خالد المداني وعضو مجلس الشورى عادل الحنبصي، والوكيل المساعد إسماعيل الجرموزي، تناول عضو رابطة العلماء العلامة محسن الشامي، أهمية ذكرى عاشوراء وأسباب انحراف الأمة عن التوجيهات المحمدية وخروج الإمام الحسين (عليه السلام) شاهراً سيفه لإقامة دين محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

واعتبر ذكرى عاشوراء محطة تربوية وتعبوية لتعزيز الصمود والثبات في مواجهة طغاة العصر والاقتداء بشجاعة وتضحية وبطولات الإمام الحسين (عليه السلام).. مؤكداً أهمية وأثر شعار ” هيهات منا الذلة” لتجسيد الولاء والارتباط بسيد الشهداء.

وركز الشامي، على مأساة كربلاء وقيم ومبادئ الإمام الحسين (عليه السلام)، وشجاعته ومواقفه وتضحياته في مقارعة الظلم والطغيان والمستكبرين ونصرة الحق والمستضعفين.

وأكد أهمية إحياء الذكرى لاستلهام الدروس والعبر من نهج الإمام الحسين (عليه السلام)، في ترسيخ قيم الإباء والتضحية والفداء ومواصلة الصمود والبذل لمواجهة قوى الطغيان والاستكبار العالمي.

ودعا الجميع إلى المشاركة الواسعة في الفعالية المركزية لإحياء ذكرى عاشوراء التي ستقام الأثنين القادم، لتأكيد المضي على نهج الإمام الحسين (عليه السلام)، في مواجهة قوى الهيمنة والاستكبار بقيادة أمريكا والعدو الصهيوني وأدواتهما من النظامين السعودي والإماراتي.

حضر الندوة، مدراء مديريات بني الحارث حمد بن راكان والثورة عقيل السقاف وشعوب أحمد الصماد، وقيادات محلية وإشرافية ومدراء المكاتب التنفيذية ومشايخ وشخصيات اجتماعية وعقال.

كما نظمت بمديرية همدان محافظة صنعاء فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين تحت شعار “على نهج الحسين ماضون”.