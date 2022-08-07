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السيسي: الصين دولة واحدة وهذا لصالح الاستقرار في العالم

السيسي: الصين دولة واحدة وهذا لصالح الاستقرار في العالم
الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر لها ثوابت في سياساتها الخارجية تكون داعمة للسلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

العالم - مصر

وأضاف خلال جولة تفقدية بالكلية الحربية أجراها يوم السبت: "يهمنا أن يكون العالم مستقرا لصالح الجميع، وسياساتنا ثابتة تجاه الوضع في تايوان... الصين دولة واحدة وهذا لصالح الاستقرار في العالم".

تصريح السيسي جاء اثر زيارة لتايوان قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مساء الثلاثاء الماضي، وهي أكبر مسؤول أمريكي يزور الجزيرة خلال الـ25 عاما الماضية، وأثارت زيارتها غضب الصين التي تعتبر تايوان جزيرة تابعة لها.

وأعربت بيلوسي هناك عن تضامن واشنطن مع تايوان، بيد أنها أكدت أن زيارتها للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي لم تغير الوضع القائم.

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