قفزة في صادرات إيران إلى تركيا خلال الشهر السادس من عام 2022

العالم - ايران

و أعلن مكتب الإحصاء التركي عن نمو بنسبة 37% في التجارة بين تركيا وإيران في النصف الأول من هذا العام 2022، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين إيران وتركيا، 3 مليارات و365 مليون دولار فيما كان 2 مليار و 448 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من العام السابق .

وبحسب هذا التقرير، فأن صادرات تركيا إلى إيران في الأشهر من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو) 2022 زادت بنسبة 15 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت مليار و 461 مليون دولار، فيما صدرت تركيا ماقيمته مليار و 266 مليون دولار من البضائع إلى إيران خلال الفترة من يناير الى يونيو من العام الماضي.

ونمت واردات تركيا من إيران في الأشهر الستة الأولى من هذا العام بشكل ملحوظ بنسبة 61% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث استوردت تركيا بضائع بقيمة مليار و 182 مليون دولار من إيران في الأشهر من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو) من العام الماضي، فيما زادت إلى مليار و 904 ملايين دولار في نفس الفترة من العام الحالي.

وبناء على ذلك ، كان الميزان التجاري الإيراني مع تركيا لصالح إيران بمقدار 443 مليون دولار خلال هذه الفترة.

وجاء في هذا التقرير: أنه في الشهر السادس (يونيو) من العام الجاري، صدرت تركيا 257 مليون دولار من البضائع إلى إيران واستوردت 367 مليون دولار من البضائع من إيران، حيث انخفضت الصادرات التركية إلى إيران بنسبة 4.7 بالمائة خلال شهر يونيو هذا العام ، لكن الواردات من إيران نمت بشكل ملحوظ بنسبة 81%.

إيران هي وجهة التصدير التاسعة عشرة ومصدر الاستيراد الثامن عشر لتركيا في يونيو 2022.