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الاحتلال يمنع الفلسطينيين دون 50 عاما من أداء صلاة الفجر بالأقصى

الاحتلال يمنع الفلسطينيين دون 50 عاما من أداء صلاة الفجر بالأقصى
الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب المسجد الاقصى، المصلين الذين تقل اعمارهم عن الـ"50" عاما من الدخول الى الاقصى لأداء صلاة الفجر، لتأمين اقتحامات المستوطنين الى الأقصى لإحياء ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل ".

العالم _ فلسطین

وانتشرت شرطة الاحتلال على أبواب البلدة القديمة والمسجد الاقصى وطرقاته خاصة الأبواب المفتوحة "باب السلسلة/ حطة/ المجلس" ونصبت السواتر الحديدية وحررت هويات الوافدين اليه ومنعت الشبان والذين تقل اعمارهم عن الـ"50" عاما من الدخول، كذلك منعت دخول النسوة.

واحتجزت شرطة الاحتلال هويات الوافدين الى الاقصى قبل السماح لهم بالدخول اليه.

اما طرقات البلدة القديمة وفي حائط البراق فيواصل مئات المستوطنين المسيرات والصلوات، امتدادا لمسيرة انطلقت بعد منتصف الليل من غربي القدس باتجاه شوارع شرقي المدينة ، رفعوا خلالها الاعلام الإسرائيلية وهتفوا ضد المسلمين، كما اعتدوا على الممتلكات خلال سيرهم في الشوارع.

وعند باب الاسباط تجمع المستوطنين والقوا الكلمات التي دعت للتسريع ببناء الهيكل واحياء "خرابه" باقتحامات واسعة للاقصى.

ومنذ عدة ايام، نظمت " منظمات الهيكل المزعوم" البرامج لإحياء "خراب الهيكل"، ورتبت الاجراءات لادخال الاف المقتحمين الى الاقصى.

واكدت المنظمات انها اتفقت مع الشرطة بإدخال مجموعات متتالية من المستوطنين، وسيسمح لهم بالبقاء في الاقصى لمدة نصف ساعة.

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