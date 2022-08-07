الحشد الشعبي يؤيد الشعب الفلسطيني والمقاومة في التصدي للاحتلال

العالم - العراق

وأعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي، في بيان "التأييد الكامل للشعب الفلسطيني العزيز وللمقاومة الإسلامية الظافرة، وهي تتصدى بشجاعة وعنفوان لعدوان الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف الفياض أن "قلوب العراقيين معكم، أيها الأعزاء في غزة، ونحن واثقون بأن ما يحدث الآن لن يُضعفكم"، داعياً لأهل غزة بـ"مزيد من الثبات والصبر، وأن يمنّ الله عليهم بالنصر المؤزَّر والعاجل"

وكان الاحتلال الإسرائيلي بدأ عدواناً على قطاع غزة، الجمعة. وبدأت "سرايا القدس"، في إثره، عملية رد عليه، عبر إطلاق صليات من الصواريخ في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 24 وسقوط أكثر من 200 جريح.