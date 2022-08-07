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سرايا القدس تعلن استشهاد قائد وحدتها الصاروخية رأفت الزاملي في غارة على رفح

الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

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