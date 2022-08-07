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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين تؤكد ان العملية الإسرائيلية بغزة عمل عدواني صارخ وغير قانوني وعديم الأخلاق
سرايا القدس تعلن استشهاد قائد وحدتها الصاروخية رأفت الزاملي في غارة على رفح
السيد نصر الله: العدو يعمل على إبراز نقاط الضعف وتضخيمها عند الشعوب المناهضة له ما يؤدي إلى اليأس والإحباط
السيد نصر الله: العدو يعمل على إبراز نقاط الضعف وتضخيمها عند الشعوب المناهضة له ما يؤدي إلى اليأس والإحباط
السيد نصر الله: هناك من يسعى لقلب الحقائق بشأن "إسرائيل" القائمة على ارتكاب المجازر
السيد نصرالله: أميركا تريد أن تقنعنا أن "إسرائيل دولة سلام" وهي التي قامت على المجازر والفظائع ولا زالت تفعل ذلك في فلسطين ولبنان
وسائل إعلام: مجزرة مروعة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة
حركة الشعب في تونس: نؤكد انحيازنا اللامشروط إلى خيار المقاومة في وجه العدوان الصهيوني القديم المتجدد وبوجه مسار التطبيع الخياني
مصادر فلسطينية: 5 شهداء وعدد من الإصابات في سقوط صاروخ للاحتلال قرب مسجد عماد عقل في شمال قطاع غزة
وسائل إعلام: أنباء أولية عن استشهاد 5 فلسطينيين وعدد من الجرحى في الاستهداف الإسرائيلي لمخيم جباليا
المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين تؤكد ان العملية الإسرائيلية بغزة عمل عدواني صارخ وغير قانوني وعديم الأخلاق
الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.