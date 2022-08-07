موسكو وبكين لا تعارضان مقترح الاتحاد الاوروبي حول الاتفاق النووي

العالم - ايران

وكتب اوليانوف على صفحته في تويتر فجر الاحد ردا على سؤال لاحد المتابعين في تويتر وهو هل ان الصين وروسيا عارضتا مقترح الاتحاد الاوروبي: "بالتاكيد هذا ليس صحيحا لان مسودة القرار بشأن احياء الاتفاق النووي تمت صياغتها بواسطة كافة المشاركين في مفاوضات فيينا ومنهم روسيا والصين".

واضاف: "ان الاتحاد الاوروبي بصفته منسقا للمفاوضات الاخيرة قد قدم فقط بعض التعديلات المفيدة التي نؤيدها بالكامل".

وكان اوليانوف قد اكد في تغريدة سابقة مساء السبت ان الخلافات المتبقية في المفاوضات هي قليلة ولا توجد هناك قضايا لا يمكن حلها على جدول الاعمال.

وكتب اوليانوف في تغريدة على تويتر: "لا شك في عدم وجود قضايا لا يمكن حلها على جدول الاعمال، ورغم بقاء القليل من الخلافات المتبقية فان جميع المفاوضين لديهم الفرصة لانجاز مهامهم بنجاح".

وكان أوليانوف قد قال في تصريح عقب انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات وفقا لقناة "روسيا اليوم"أن الوصول إلى نتائج نهائية قد لا يكون سهلا، مشيرا إلى أن الجولة الحالية تركز على القضايا الفنية ومسألة رفع الحظر.