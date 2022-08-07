حركة الجهاد تكشف عن تكتيكات المعركة وعن العدو الثاني!

خاص بالعالم

وقال عطايا في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان سرايا القدس تستخدم تكتيك حرب استنزاف العدو الاسرائيلي، او الحرب الضاغطة بطريقة تدريجية معينة قتالية مدروسة من قبل المقاومة من اجل ايقاع اكبر الخسائر وتحقيق اهداف معنوية سواء قريبة او بعيدة المدى في الحرب مع العدو الاسرائيلي، والتي تأخذ اعلامياً وكي الوعي الاسرائيلي ولاستنهاض الوعي العربي والاسلامي بشكل عام.

واوضح عطايا، ان ضرب المقاومة لاهداف معينة الغرض منه شل الحركة في منطقة معينة وانزال الناس الى الملاجئ.

واضاف عطايا، حالياً تقوم المقاومة الفلسطينية بارساء معادلة جديدة والحفاظ على معادلات القوة السابقة، بمعنى الرد على الاغتيال، هذه معادلة اطلقها الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي بأن اي اغتيال لأي مقاوم فانه سيتم قصف تل ابيب.

كما لفت عطايا، الى ان العدو الاسرائيلي يدير عدوانه على قطاع غزة بتنسيق عالي المستوى مع الادارة الامريكية خطوة بخطوة، ولهذا فان المقاومة الفلسطينية تواجه في هذه المعركة عدويين حالياً، العدو الاسرائيلي المباشر وخلفه العدو الامريكي الذي يخوض حملة ضد المقاومة على مستوى ادواته في المنطقة من اجل الضغط عليها.

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