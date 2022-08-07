ما وراء محاولة الاحتلال الاستفراد بالجهاد الاسلامي.. قيادي بالجبهة الديمقراطية يوضح..

خاص بالعالم

وقال خلف في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان مفهوم فصائل المقاومة الفلسطينية هي انها تدافع عن الشعب الفلسطيني وتصدّ العدوان الذي بدأه الاحتلال الاسرائيلي، بتجهيز وتحضير كاملين، وخطة معدة لاحتواء محاولات الخداع والتلاعب والتمويه وصولا الى لحظة الانقضاض على قطاع غزة بقصف صاروخي واغتيالات منظمة.

واوضح خلف، ان الاحتلال يتحدث بدون خجل امام التلفزة عن استهداف مبرمج للشهيد تيسير الجعبري.

وشدد خلف على ان وحدة ساحات فصائل المقاومة هي وحدة موضوعية وميدانية فرضتها معركة القدس والحروب السابقة.

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