الشيخ قاسم: 'اسرائيل' مجرمة ويجب عليها تحمل العقاب

الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

العالم - لبنان

وتابع الشيخ قاسم “على إسرائيل أن تتحمل مسؤولية هذا العقاب”.