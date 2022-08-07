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الشيخ قاسم: 'اسرائيل' مجرمة ويجب عليها تحمل العقاب

الشيخ قاسم: 'اسرائيل' مجرمة ويجب عليها تحمل العقاب
الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكد نائب الأمين العام لحزب الله في لبنان، الشيخ نعيم قاسم، أنه “يجب أن نعرف أن "إسرائيل" مجرمة وعدوانية، فيما قتل القائد في تيسير الجعبري في حي سكني، مع شهداء بينهم طفل وعشرات الجرحى هو عمل إجرامي، لا يمكن أن يمر من دون عقاب ”.

العالم - لبنان

وتابع الشيخ قاسم “على إسرائيل أن تتحمل مسؤولية هذا العقاب”.

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