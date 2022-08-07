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مراسل العالم : مع ان كيان الاحتلال اطلق العدوان لكن التحكم بالمعركة بات يرعب الكيان

الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

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