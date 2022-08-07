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'يويفا' يعاقب نادي 'فنربختشة' التركي بسبب الهتاف باسم بوتين

'يويفا' يعاقب نادي 'فنربختشة' التركي بسبب الهتاف باسم بوتين
الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) معاقبة نادي فنربختشه التركي، بسبب هتاف جماهيره باسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء مباراته ضد ضيفه دينامو كييف الأوكراني في إسطنبول.

العالم - رياضة

وأظهرت فيديوهات انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي عددا من المشجعين الأتراك يهتفون باسم الرئيس الروسي ردا على هدف الفريق الأوكراني الأول في مرمى أصحاب الأرض، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء 27 يوليو 2022، في إياب المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وفاز فريق دينامو كييف على الفريق التركي (2-1) وتأهل إلى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات "للتشامبيونز ليغ".

وفرض الاتحاد الأوروبي (UEFA) لكرة القدم، عقوبة مالية على نادي فنربختشه بقيمة 50 ألف يورو، إضافة إلى إغلاق جزئي لمدرجات ملعبه، وذلك وفقا لبيان نشره الاتحاد في موقعه الرسمي على الإنترنت.

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'يويفا' يعاقب نادي 'فنربختشة' التركي بسبب الهتاف باسم بوتين

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