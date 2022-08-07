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تايوان: سنرسل حاملة طائرات للرد على مواصلة التدريبات الصينية

تايوان: سنرسل حاملة طائرات للرد على مواصلة التدريبات الصينية
الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، اعتزامها إرسال حاملة طائرات وسفن للرد بشكل مناسب على مواصلة الصين تدريباتها العسكرية قبالة تايوان.

العالم - اسيا والباسفيك

ونقلت قناة "العربية" عن الوزارة قولها إن إرسالها حاملة الطائرات والسفن سيكون ردا على الصين التي تواصل تدريباتها العسكرية ومحاكاة الهجمات قبالة تايوان.

وفي وقت سابق، صرحت وزارة الدفاع التايوانية، أمس السبت، بأن الصين أرسلت 20 طائرة و14 سفينة حربية للمشاركة في مناوراتها العسكرية لليوم الثالث، حول الجزيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الذي نشرته على منصة "تويتر": "أرسلت الصين أربع طائرات مقاتلة من طراز J-11، وأربع طائرات J-16و10 طائرات Su-30، بالإضافة إلى طائرة نقل عسكرية ثقيلة Y-20وطائرة Y-8 المضادة للغواصات".

وأرسلت تايوان دورية جوية لمراقبة الوضع بالإضافة لنشر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.

وبدأت الصين مناورات بالذخيرة الحية على نطاق واسع حول تايوان (الصينية) رسميا يوم الخميس، وجاءت هذه المناورات كرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة.

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تايوان: سنرسل حاملة طائرات للرد على مواصلة التدريبات الصينية

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