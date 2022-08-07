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حزب موريتاني معارض يدعو إلى توحيد المواقف لدعم فلسطين

حزب موريتاني معارض يدعو إلى توحيد المواقف لدعم فلسطين
الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

دعا أكبر حزب معارض في موريتانيا القوى الشعبية والأحزاب السياسية في بلاده إلى رص الصفوف وتوحيد المواقف لإسناد الشعب الفلسطيني.

العالم - موريتانيا

وعبر حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" في بيان له أمس السبت عن "تشجيع المواقف الشعبية والرسمية المتضامنة مع غزة"، مطالبا "كل الحكومات الإسلامية والعربية إلى التعبير بوضوح عن دعمها للشعب الفلسطيني البطل وهو يتصدى نيابة عن الأمة لآلة الإبادة الصهيونية الوحشية".

وأكد تضامنه ودعمه الكامل "للشعب الفلسطيني عموما وفي غزة خصوصا، ومؤازرته لأداء المقاومة الباسلة بكل فصائلها".

واعتبر الحزب، أن "إسرائيل" حاولت عبثا "التفريق بين مكونات الصف الفلسطيني المقاوم من خلال الزعم بأن هجومها يستهدف حركة الجهاد الإسلامي دون غيرها".

وأضاف أن "أبلغ رد على هذا العدوان الآثم هو ما قامت به المقاومة الفلسطينية الباسلة من خلال غرفة عملياتها المشتركة، حيث أمطرت العدو بالصواريخ مما جعل شعبه المرعوب يدخل الملاجئ ويعيش على أعصابه في انتظار المراحل القادمة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي العنصري شن غاراته على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها عصر الجمعة، ضد أهداف قال إنها تتبع لحركة الجهاد الإسلامي.

في المقابل، تواصل "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي" إطلاق رشقات صاروخية، وقذائف هاون باتجاه المواقع الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر إلى 15 شهيدا، فيما بلغ عدد الجرحى 140 بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

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