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الإذاعة العبرية العامة: 1000 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى منذ الساعة السابعة والنصف صباحا

الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

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