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في اليوم الثالث للعدوان على غزة ارتفاع عدد الشهداء الى 29 بينهم 6 أطفال و253 إصابة

الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

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