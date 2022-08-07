الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢
٠٧:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الاحتلال : إصابة مصنع في سديروت بشكل مباشر في الرشقة الصاروخية الأخيرة

الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في ظل التطبيع المخزي.. الإمارات ترفض إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

شاهد بالفيديو.. غزة ستفقد الخدمات الطبية بعد 72 ساعة

حزب موريتاني معارض يدعو إلى توحيد المواقف لدعم فلسطين

هل فرضت المقاومة الفلسطينية حرب الاستنزاف على قوات الاحتلال؟

مرندي: تم احراز بعض التقدم في المفاوضات النووية

سوريا وإيران تعملان على إطلاق منصة تجارة الكترونية