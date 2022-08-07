المنامة ومسقط تدينان العدوان على غزة

العالم- العالم الاسلامي

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأحد، في بيانها إنها تعرب عن "إدانة مملكة البحرين للاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، وما أدى إليه من خسائر في الأرواح والممتلكات، محذرة من انعكاسه على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتابعت: "وإذ تتقدم الوزارة بخالص التعازي والمواساة للحكومة والشعب الفلسطيني الشقيق في ضحايا الاعتداء وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، لتعرب عن التقدير للجهود المتواصلة التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة لاحتواء الوضع والعمل على التهدئة ووقف التصعيد للحفاظ على الأرواح والممتلكات".

من جهتها أعربت وزارة الخارجية العُمانية، عن إدانتها واستنكارها لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ودعت السلطنة "المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته نحو وقف التصعيد ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل".

بدورها رفضت الإمارات إدانة عدوان "إسرائيل" على قطاع غزة واكتفت بالدعوة إلى “خفض التصعيد” ضمن تحالفها الاستراتيجي مع تل أبيب وتجاهل المجازر التي ترتكبها ضد المدنيين.

ووفق ما أوردت "وكالة أنباء الإمارات" (وام)، قالت عفراء محش الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن "دولة الإمارات تعرب عن قلقها الشديد إزاء التصعيد الحالي، وتدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب الانجرار إلى مستويات جديدة من العنف وعدم الاستقرار" حسب تعبيرها.

وكانت السعودية والكويت وقطر والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، قد أدانو مساء أمس السبت العدوان الإسرائيلي على غزة، ودعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف العدوان.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 32 شهيداً بينهم قائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، خالد منصور.

وأكدت "الصحة"، أن من بين الشهداء 6 أطفال و4 سيدات، كما تم تسجيل 215 إصابة بجراح مختلفة.

وبدأت قوات الاحتلال تصعيدها في قطاع غزة باغتيال قائد المنطقة الشمالية في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تيسير الجعبري، بعد استهدافه يوم الجمعة الماضي، بغارة جوية خلال وجوده بشقة سكنية وسط مدينة غزة.

يذكر ان الإمارات والبحرين وقعتا اتفاق التطبيع المخزي مع الكيان الصهيوني في 15 سبتمبر/ أيلول من عام 2020، خلال مراسم ترأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحديقة البيت الأبيض.