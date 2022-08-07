هل فرضت المقاومة الفلسطينية حرب الاستنزاف على قوات الاحتلال؟

العالم- ما رأيكم

واكد قياديون في حركة الجهاد الاسلامي، ان المقاومة الفلسطينية تخوض حرباً مفتوحة مع العدو الاسرائيلي. وان سرايا القدس تستخدم تكتيك حرب استنزاف العدو الاسرائيلي، او الحرب الضاغطة بطريقة تدريجية معينة قتالية مدروسة من قبل المقاومة لتحقيق اهداف معنوية قريبة او بعيدة المدى في الحرب مع العدو الاسرائيلي.

واوضح القياديون، حالياً تقوم المقاومة الفلسطينية بارساء معادلة جديدة والحفاظ على معادلات القوة السابقة، بمعنى الرد على الاغتيال، هذه معادلة اطلقها الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي بأن اي اغتيال لأي مقاوم فانه سيتم قصف تل ابيب.

كما اكدوا ان العدو الاسرائيلي يدير عدوانه على قطاع غزة بتنسيق عالي المستوى مع الادارة الامريكية خطوة بخطوة، ولهذا فان المقاومة الفلسطينية تواجه في هذه المعركة عدويين حالياً، العدو الاسرائيلي المباشر وخلفه العدو الامريكي الذي يخوض حملة ضد المقاومة على مستوى ادواته في المنطقة من اجل الضغط عليها.

من جهتهم، اكد قياديون في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ان الاحتلال الاسرائيلي طالما حاول الاستفراد بكل فصيل مقاوم على حدة، وهذه المرة يريد ان يستفرد بحركة الجهاد الاسلامي وعزل باقي الفصائل عن اتون المعركة.

وقال هؤلاء القياديون: ان مفهوم فصائل المقاومة الفلسطينية هي انها تدافع عن الشعب الفلسطيني وتصدّ العدوان الذي بدأه الاحتلال الاسرائيلي، بتجهيز وتحضير كاملين، وخطة معدة لاحتواء محاولات الخداع والتلاعب والتمويه وصولا الى لحظة الانقضاض على قطاع غزة بقصف صاروخي واغتيالات منظمة بعد الاستفراد بفصيل مقاوم. وشددوا على ان وحدة ساحات فصائل المقاومة هي وحدة موضوعية وميدانية فرضتها معركة القدس والحروب السابقة.

فيما اكد قياديون في حركة حماس، ان العدو الاسرائيلي يراهن على شق الصف الفلسطيني ويجيد لعبة فرّق تسد، موضحين ان هذه اللعبة لا تنطلي على الفلسطينيين.

وقالوا: ان كل فصائل المقاومة الفلسطينية على مدى اكثر من 70 عاماً موجودة في الميدان لمواجهة العدو الاسرائيلي، ولهذا فان كل تكتيكات هذا العدو معروفة لدى الفلسطينيين، مبينين بان العدو الاسرائيلي يركز حالياً على حركة الجهاد الاسلامي في كل بياناته وتصريحاته وما يشير اليه في وسائل الاعلام بان معركته مع حركة الجهاد الاسلامي فقط، غير انه لا يمكن على المقاومين في حركة الجهاد او حركة حماس وحتى في غرفة العمليات المشتركة ان تمر عليهم مثل هذه اللعبة، مشددين على ان الحرب في "اسرائيل" هي جزء من لعبة السياسة وبالتالي فان المقاومة تدرك ما الذي يرمي اليه هذا الاحتلال.

ونوهوا بان كل عملية الاحتلال الاسرائيلي كانت استفزازاً منذ البداية والهدف منها جرّ فصيل قد يرونه ضعيفا ولا يمتلك كل القدرات التي تمتلكها حركة حماس، ولكن من يقول ان حماس ستقف مكتوفة الايدي، وهي ترى الاستهداف الاسرائيلي بهذا الحجم وسقوط الضحايا يطال كل الفلسطينيين.

واكد القياديون في حماس، ان المشهد الاول ترك لحركة الجهاد الاسلامي كي تؤدي دورها للرد على العدوان، ولكن الاخرين ايديهم على الزناد، ورأوا ان الغد سيشهد معركة كبرى وستكون المواجهة كبيرة على مختلف الساحات، ولن يتخلف احد عن هذه المعركة، لانه لايمكن ترك الاسرائيلي ان يستفرد بفصيل مقاوم، وان فصائل المقاومة في كل الساحات ستكون موحدة.

ما رأيكم..

هل يتحول العدوان الاسرائيلي على غزة إلى حرب استنزاف حقيقة لجيش الإحتلال؟

ماذا يعني تركيز جيش الإحتلال على الجهاد الإسلامي وتعمد تحييد حماس بحسب بياناته؟

كيف يقرأ موقف الجهاد الإسلامي بمواصلة إطلاق صواريخها لشل الجبهة الداخلية للإحتلال؟